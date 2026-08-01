سعر Based Alien اليوم

السعر المباشر لمشروع Based Alien (ALIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALIEN.

يحتل Based Alien حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,241، مع عرض متداول قدره 1.00B ALIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALIEN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALIEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Based Alien (ALIEN)

القيمة السوقية $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Based Alien هي $ 21.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALIEN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.24K.