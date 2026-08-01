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سعر Based Alien المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ALIEN هي 21,241 USD. تابع تحديثات أسعار ALIEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Based Alien المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ALIEN هي 21,241 USD. تابع تحديثات أسعار ALIEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ALIEN

معلومات سعر ALIEN

ما هو ALIEN

الموقع الرسمي لـ ALIEN

اقتصاد توكن ALIEN

توقعات سعر ALIEN

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شعار Based Alien

سعر Based Alien (ALIEN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ALIEN إلى USD:

$0.00002124
$0.00002124$0.00002124
-93.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Based Alien (ALIEN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:37:44 (UTC+8)

سعر Based Alien اليوم

السعر المباشر لمشروع Based Alien (ALIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ALIEN.

يحتل Based Alien حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,241، مع عرض متداول قدره 1.00B ALIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALIEN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ALIEN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Based Alien (ALIEN)

$ 21.24K
$ 21.24K$ 21.24K

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$ 21.24K
$ 21.24K$ 21.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Based Alien هي $ 21.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ALIEN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.24K.

سجل سعر Based Alien بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Based Alien (ALIEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Based Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Based Alien مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Based Alien مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 00.00%
90 يوم----

توقعات أسعار Based Alien

Based Alien (ALIEN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ALIEN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBased Alien (ALIEN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Based Alien نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Based Alien الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ALIEN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Based Alien.

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المصدر Based Alien (ALIEN)

الموقع الرسمي

الفئة :

Base EcosystemBase NativeMeme

نبذة عن Based Alien

كم تبلغ قيمة Based Alien الآن؟

تتداول Based Alien حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر ALIEN اليوم؟

أظهر ALIEN تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Meme,Base Ecosystem,Base Native.

ما مدى شعبية Based Alien اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون ALIEN بنشاط.

ما الذي يجعل Based Alien مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Meme,Base Ecosystem,Base Native ومُبنى على شبكة --، يقدم ALIEN وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من ALIEN في السوق؟

يوجد اليوم 1000000000.0 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ Based Alien على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Based Alien

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:37:44 (UTC+8)

تحديثات Based Alien (ALIEN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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