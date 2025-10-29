معلومات سعر Base Strategy (BASTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +5.81% تغير السعر (1يوم) +2.93% تغير السعر (7 أيام) -18.58%

سعر Base Strategy (BASTR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BASTR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBASTR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BASTR +5.81% على مدار الساعة الماضية، +2.93% على مدار 24 ساعة، و -18.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Base Strategy (BASTR)

القيمة السوقية $ 331.92K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 331.92K إمداد دورة التداول 97.51B إجمالي العرض 97,513,637,232.86769

القيمة السوقية الحالية لـ Base Strategy هي $ 331.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BASTR يبلغ 97.51B، مع إجمالي عرض 97513637232.86769. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 331.92K.