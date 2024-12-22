سعر Banjo (BANJO)
سعر Banjo (BANJO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 736.87K. يتم تحديث سعر BANJO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Banjo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.30K
- تغيير سعر Banjo خلال اليوم هو -21.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Banjo مقابل USD هو $ -0.00020429253700314 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Banjo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Banjo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Banjo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020429253700314
|-21.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Banjo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-21.70%
-3.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users
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