معلومات سعر Baked (BAKED) في (USD)

سعر Baked (BAKED) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAKED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAKED على الإطلاق هو $ 0.094376، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

