سعر Baked المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BAKED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BAKED بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BAKED

معلومات سعر BAKED

الموقع الرسمي لـ BAKED

اقتصاد توكن BAKED

توقعات سعر BAKED

شعار Baked

سعر Baked (BAKED)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BAKED إلى USD:

$0.00053343
$0.00053343$0.00053343
-3.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Baked (BAKED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:06:11 (UTC+8)

معلومات سعر Baked (BAKED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.094376
$ 0.094376$ 0.094376

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-3.65%

+15.19%

+15.19%

سعر Baked (BAKED) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAKED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAKED على الإطلاق هو $ 0.094376، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAKED -0.18% على مدار الساعة الماضية، -3.65% على مدار 24 ساعة، و +15.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Baked (BAKED)

$ 37.19K
$ 37.19K$ 37.19K

--
----

$ 159.85K
$ 159.85K$ 159.85K

69.80M
69.80M 69.80M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Baked هي $ 37.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAKED يبلغ 69.80M، مع إجمالي عرض 300000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.85K.

سجل سعر Baked (BAKED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baked مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baked مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-3.65%
30 يوم$ 0-18.28%
60 يوم$ 0+2.86%
90 يوم$ 0--

ما هو Baked ( BAKED )

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Baked (BAKED)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Baked (USD)

كم ستكون قيمة Baked (BAKED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Baked (BAKED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Baked.

تحقق الآن من توقعات سعر Baked!

عملة BAKED إلى العملات المحلية

توكنوميكس Baked (BAKED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Baked (BAKED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BAKED والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Baked (BAKED)

كم يساوي Baked (BAKED) اليوم؟
سعر BAKED المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BAKED إلى USD الحالي؟
سعر BAKED إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Baked ؟
القيمة السوقية لعملة BAKED هي $ 37.19K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BAKED؟
العرض المتداول لتوكن BAKED هو 69.80M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BAKED؟
حقق BAKED سعرًا قياسيًا قدره 0.094376 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BAKED؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BAKED.
ما هو حجم تداول BAKED؟
حجم تداول BAKED المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BAKED هذا العام؟
قد يرتفع BAKED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BAKED لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:06:11 (UTC+8)

تحديثات Baked (BAKED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

