سعر BABA (BABA)
سعر BABA (BABA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 902.02K. يتم تحديث سعر BABA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BABA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.56K
- تغيير سعر BABA خلال اليوم هو +3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر BABA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BABA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BABA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BABA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.02%
|30 يوم
|$ 0
|-6.11%
|60 يوم
|$ 0
|-13.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BABA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
+3.02%
+0.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BABA is a MEME token on Solana. This token has been launched to create a special MEME with high quality. We have given the right attention to the website, socials, content and marketing strategy. This is not a regular MEME which will be given up to with a dump. It is a MEME to stay and to enjoy being in while staying safe.
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