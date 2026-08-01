سعر AXOL اليوم

السعر المباشر لمشروع AXOL (AXOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AXOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AXOL.

يحتل AXOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 402,114، مع عرض متداول قدره 1.00B AXOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AXOL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.079047، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AXOL بمقدار -1.29% خلال الساعة الماضية و-22.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 136.99.

معلومات سوق AXOL (AXOL)

القيمة السوقية $ 402.11K$ 402.11K $ 402.11K الحجم (24 ساعة) $ 136.99$ 136.99 $ 136.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 402.11K$ 402.11K $ 402.11K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AXOL هي $ 402.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 136.99. العرض المتداول لـ AXOL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 402.11K.