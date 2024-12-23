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سعر Axelar (AXL) المباشر لليوم هو USD 0.748779 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.68M . يتم تحديث سعر AXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Axelar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.26M - تغيير سعر Axelar خلال اليوم هو +1.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 881.01M

أداء سعر Axelar (AXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Axelar مقابل USD هو $ +0.00992537 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Axelar مقابل USD هو $ +0.0488889789 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Axelar مقابل USD هو $ -0.0719720384 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Axelar مقابل USD هو $ +0.1642744475454745 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00992537 +1.34% 30 يوم $ +0.0488889789 +6.53% 60 يوم $ -0.0719720384 -9.61% 90 يوم $ +0.1642744475454745 +28.10%

تحليل سعر Axelar (AXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Axelar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.727744$ 0.727744 $ 0.727744 24 ساعة مرتفع $ 0.763397$ 0.763397 $ 0.763397 عالية طوال الوقت $ 2.64$ 2.64 $ 2.64 تغير السعر (1 ساعة) +1.27% تغير السعر (1يوم) +1.34% تغير السعر (7 أيام) -22.85%

معلومات سوق Axelar (AXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: