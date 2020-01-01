توكنوميكس Axelar (AXL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Axelar (AXL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Axelar (AXL) Axelar delivers secure interchain communication. That means dApp users can interact with any asset, any application, on any chain, with one click. You can think of it as Stripe for Web3. Developers interact with a simple API atop a permissionless network that routes messages and ensures network security via proof-of-stake consensus. Axelar is a blockchain that connects blockchains. To do this securely, Axelar network uses proof-of-stake consensus. Network validators produce new blocks, participate in multiparty signing and vote on external chain states. Tokenholders stake the AXL token, delegating tokens to a validator’s staking pool and receiving rewards, minus the validator’s commission. The AXL token is used for governance and to pay network transaction fees to validators and tokenholders. However, users of the Axelar network do not need to hold the token. Conversions into AXL tokens and destination-chain tokens are handled on the back end, so that users need only pay gas once, in the source-chain token. Axelar network rewards are “inflationary” — they increase the total supply of AXL — but there is potential for supply to become deflationary based on the transaction fee mechanic described above. الموقع الرسمي: https://axelar.network/ الوثيقة البيضاء: https://axelar.network/axelar_whitepaper.pdf اشتر AXL الآن!

توكنوميكس Axelar (AXL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Axelar (AXL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 350.09M $ 350.09M $ 350.09M إجمالي العرض: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B العرض المتداول: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 419.47M $ 419.47M $ 419.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.64 $ 2.64 $ 2.64 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.274681 $ 0.274681 $ 0.274681 السعر الحالي: $ 0.346227 $ 0.346227 $ 0.346227 معرفة المزيد عن سعر Axelar (AXL)

توكنوميكس Axelar (AXL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Axelar (AXL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AXL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AXL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AXL، استكشف السعر المباشر لتوكن AXL!

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