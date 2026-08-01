سعر AVATAR UI اليوم

السعر المباشر لمشروع AVATAR UI (AUI) اليوم هو $ 0.02267038، مع تغير بنسبة 9.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUI الحالي إلى USD هو $ 0.02267038 لكل AUI.

يحتل AVATAR UI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,330.69، مع عرض متداول قدره 499.80K AUI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUI بين $ 0.02003478 (أدنى) و$ 0.02493872 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.227586، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01421108.

على المدى القصير، تحرك AUI بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.09K.

معلومات سوق AVATAR UI (AUI)

القيمة السوقية $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K الحجم (24 ساعة) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K إمداد دورة التداول 499.80K 499.80K 499.80K إجمالي العرض 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

القيمة السوقية الحالية لـ AVATAR UI هي $ 11.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.09K. العرض المتداول لـ AUI يبلغ 499.80K، مع إجمالي عرض 499801.622662. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.33K.