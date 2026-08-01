سعر AUTONOMOPOLY اليوم

السعر المباشر لمشروع AUTONOMOPOLY (AUTONO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUTONO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AUTONO.

يحتل AUTONOMOPOLY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 598,756، مع عرض متداول قدره 100.00B AUTONO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUTONO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AUTONO بمقدار +3.73% خلال الساعة الماضية و-11.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AUTONOMOPOLY (AUTONO)

القيمة السوقية $ 598.76K$ 598.76K $ 598.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 598.76K$ 598.76K $ 598.76K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ AUTONOMOPOLY هي $ 598.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AUTONO يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 598.76K.