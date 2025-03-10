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سعر Automatic Treasury Machine (ATM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.52K . يتم تحديث سعر ATM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Automatic Treasury Machine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.84K - تغيير سعر Automatic Treasury Machine خلال اليوم هو -29.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.90M

أداء سعر Automatic Treasury Machine (ATM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -29.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Automatic Treasury Machine (ATM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Automatic Treasury Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01458778$ 0.01458778 $ 0.01458778 تغير السعر (1 ساعة) -2.21% تغير السعر (1يوم) -29.22% تغير السعر (7 أيام) -97.10%

معلومات سوق Automatic Treasury Machine (ATM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: