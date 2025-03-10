سعر Automatic Treasury Machine (ATM)
سعر Automatic Treasury Machine (ATM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.52K. يتم تحديث سعر ATM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Automatic Treasury Machine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.84K
- تغيير سعر Automatic Treasury Machine خلال اليوم هو -29.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.90M
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خلال اليوم، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Automatic Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-29.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Automatic Treasury Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.21%
-29.22%
-97.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.
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