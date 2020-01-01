توكنوميكس Automatic Treasury Machine (ATM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Automatic Treasury Machine (ATM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Automatic Treasury Machine (ATM) ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards. الموقع الرسمي: https://atmsolcoin.com/ اشتر ATM الآن!

توكنوميكس Automatic Treasury Machine (ATM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Automatic Treasury Machine (ATM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K إجمالي العرض: $ 996.78M $ 996.78M $ 996.78M العرض المتداول: $ 996.78M $ 996.78M $ 996.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.26K $ 30.26K $ 30.26K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01458778 $ 0.01458778 $ 0.01458778 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001355 $ 0.00001355 $ 0.00001355 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Automatic Treasury Machine (ATM)

توكنوميكس Automatic Treasury Machine (ATM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Automatic Treasury Machine (ATM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATM، استكشف السعر المباشر لتوكن ATM!

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