سعر ASSCOIN اليوم

السعر المباشر لمشروع ASSCOIN (ASSCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASSCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ASSCOIN.

يحتل ASSCOIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,144.86، مع عرض متداول قدره 998.59M ASSCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASSCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00332904، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ASSCOIN بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+3.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ASSCOIN (ASSCOIN)

القيمة السوقية $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K إمداد دورة التداول 998.59M 998.59M 998.59M إجمالي العرض 998,592,138.536991 998,592,138.536991 998,592,138.536991

القيمة السوقية الحالية لـ ASSCOIN هي $ 19.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSCOIN يبلغ 998.59M، مع إجمالي عرض 998592138.536991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.14K.