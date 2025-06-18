سعر ASSAI (ASSAI)
سعر ASSAI (ASSAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.88K. يتم تحديث سعر ASSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASSAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ASSAI خلال اليوم هو -2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر ASSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASSAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-42.21%
|60 يوم
|$ 0
|-47.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASSAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-2.50%
-32.15%
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