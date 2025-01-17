سعر arXiv (ARXIV)
سعر arXiv (ARXIV) المباشر لليوم هو USD 0.00742792. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.43M. يتم تحديث سعر ARXIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق arXiv الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M
- تغيير سعر arXiv خلال اليوم هو -4.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ -0.000365551160174307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000365551160174307
|-4.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر arXiv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-4.69%
+6.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights.
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