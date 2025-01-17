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سعر arXiv (ARXIV) المباشر لليوم هو USD 0.00742792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.43M . يتم تحديث سعر ARXIV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق arXiv الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.06M - تغيير سعر arXiv خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر arXiv (ARXIV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ -0.000365551160174307 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر arXiv مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000365551160174307 -4.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر arXiv (ARXIV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر arXiv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00710704$ 0.00710704 $ 0.00710704 24 ساعة مرتفع $ 0.00938481$ 0.00938481 $ 0.00938481 عالية طوال الوقت $ 0.01506677$ 0.01506677 $ 0.01506677 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) +6.68%

معلومات سوق arXiv (ARXIV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: