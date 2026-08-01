سعر ARSe Digital اليوم

السعر المباشر لمشروع ARSe Digital (ARSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ARSE.

يحتل ARSe Digital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 77.510، مع عرض متداول قدره 122,73M ARSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ARSE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-%0,30 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1,20K.

معلومات سوق ARSe Digital (ARSE)

القيمة السوقية $ 77,51K$ 77,51K $ 77,51K الحجم (24 ساعة) $ 1,20K$ 1,20K $ 1,20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77,51K$ 77,51K $ 77,51K إمداد دورة التداول 122,73M 122,73M 122,73M إجمالي العرض 122.731.869,43 122.731.869,43 122.731.869,43

القيمة السوقية الحالية لـ ARSe Digital هي $ 77,51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1,20K. العرض المتداول لـ ARSE يبلغ 122,73M، مع إجمالي عرض 122731869.43. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77,51K.