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سعر Archi Token (ARCHI) المباشر لليوم هو USD 0.03107781 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.01K . يتم تحديث سعر ARCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Archi Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72 - تغيير سعر Archi Token خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.80M

أداء سعر Archi Token (ARCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.00021499376002433 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.0065563674 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.0014070571 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ +0.003839856786198667 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021499376002433 -0.68% 30 يوم $ -0.0065563674 -21.09% 60 يوم $ -0.0014070571 -4.52% 90 يوم $ +0.003839856786198667 +14.10%

تحليل سعر Archi Token (ARCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Archi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03107781$ 0.03107781 $ 0.03107781 24 ساعة مرتفع $ 0.03172373$ 0.03172373 $ 0.03172373 عالية طوال الوقت $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -12.13%

معلومات سوق Archi Token (ARCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: