سعر Archi Token (ARCHI)
سعر Archi Token (ARCHI) المباشر لليوم هو USD 0.03107781. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.01K. يتم تحديث سعر ARCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Archi Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72
- تغيير سعر Archi Token خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.80M
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خلال اليوم، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.00021499376002433 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.0065563674 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ -0.0014070571 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Archi Token مقابل USD هو $ +0.003839856786198667 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00021499376002433
|-0.68%
|30 يوم
|$ -0.0065563674
|-21.09%
|60 يوم
|$ -0.0014070571
|-4.52%
|90 يوم
|$ +0.003839856786198667
|+14.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Archi Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.68%
-12.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3
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