توكنوميكس Archi Token (ARCHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Archi Token (ARCHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 الموقع الرسمي: https://archi.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.archi.finance/ اشتر ARCHI الآن!

توكنوميكس Archi Token (ARCHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Archi Token (ARCHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 98.51K $ 98.51K $ 98.51K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 351.84K $ 351.84K $ 351.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 السعر الحالي: $ 0.03518431 $ 0.03518431 $ 0.03518431 معرفة المزيد عن سعر Archi Token (ARCHI)

توكنوميكس Archi Token (ARCHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Archi Token (ARCHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARCHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARCHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARCHI، استكشف السعر المباشر لتوكن ARCHI!

توقعات سعر ARCHI هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ARCHI؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ARCHI الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ARCHI الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!