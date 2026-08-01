سعر Arcane اليوم

السعر المباشر لمشروع Arcane (ARCANE) اليوم هو $ 0.00735864، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARCANE الحالي إلى USD هو $ 0.00735864 لكل ARCANE.

يحتل Arcane حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,181,342، مع عرض متداول قدره 840.00M ARCANE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARCANE بين $ 0.00728984 (أدنى) و$ 0.00742518 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0164429، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00704055.

على المدى القصير، تحرك ARCANE بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-21.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.39K.

معلومات سوق Arcane (ARCANE)

القيمة السوقية $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M الحجم (24 ساعة) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.36M$ 7.36M $ 7.36M إمداد دورة التداول 840.00M 840.00M 840.00M إجمالي العرض 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

القيمة السوقية الحالية لـ Arcane هي $ 6.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.39K. العرض المتداول لـ ARCANE يبلغ 840.00M، مع إجمالي عرض 999999963.6330898. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.36M.