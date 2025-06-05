سعر Arbus (ARBUS)
سعر Arbus (ARBUS) المباشر لليوم هو USD 0.01400948. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M. يتم تحديث سعر ARBUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arbus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Arbus خلال اليوم هو -17.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ -0.00288525211078572 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00288525211078572
|-17.07%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-17.07%
-1.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.
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