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سعر Arbus (ARBUS) المباشر لليوم هو USD 0.01400948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.00M . يتم تحديث سعر ARBUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arbus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Arbus خلال اليوم هو -17.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Arbus (ARBUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ -0.00288525211078572 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arbus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00288525211078572 -17.07% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Arbus (ARBUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arbus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01259196$ 0.01259196 $ 0.01259196 24 ساعة مرتفع $ 0.01689474$ 0.01689474 $ 0.01689474 عالية طوال الوقت $ 0.02271455$ 0.02271455 $ 0.02271455 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -17.07% تغير السعر (7 أيام) -1.61%

معلومات سوق Arbus (ARBUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: