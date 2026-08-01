سعر Antscoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Antscoin (ANTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ANTS.

يحتل Antscoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,933.18، مع عرض متداول قدره 999.65M ANTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ANTS بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Antscoin (ANTS)

القيمة السوقية $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K إمداد دورة التداول 999.65M 999.65M 999.65M إجمالي العرض 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

القيمة السوقية الحالية لـ Antscoin هي $ 12.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANTS يبلغ 999.65M، مع إجمالي عرض 999653635.180796. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.93K.