توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ANGL TOKEN (ANGL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. الموقع الرسمي: https://angltoken.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.myangl.ai/ اشتر ANGL الآن!

توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ANGL TOKEN (ANGL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00365907 $ 0.00365907 $ 0.00365907 السعر الحالي: $ 0.00505522 $ 0.00505522 $ 0.00505522 معرفة المزيد عن سعر ANGL TOKEN (ANGL)

توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANGL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANGL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANGL، استكشف السعر المباشر لتوكن ANGL!

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