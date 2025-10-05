استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع ANGL TOKEN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.003816 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد ANGL TOKEN نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.004006 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ANGL هو $ 0.004207 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ANGL هو $ 0.004417 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANGL في عام 2029 هو $ 0.004638 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANGL في عام 2030 هو $ 0.004870 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ANGL TOKEN نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.007933.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر ANGL TOKEN نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.012922.