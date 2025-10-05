سعر ANGL TOKEN المباشر اليوم هو 0.00382512 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANGL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANGL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ANGL TOKEN المباشر اليوم هو 0.00382512 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANGL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANGL بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار ANGL TOKEN

سعر ANGL TOKEN (ANGL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ANGL إلى USD:

$0.00382512
$0.00382512$0.00382512
+12.30%1D
USD
مخطط أسعار ANGL TOKEN (ANGL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:26:31 (UTC+8)

معلومات سعر ANGL TOKEN (ANGL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+11.71%

+12.34%

+20.93%

+20.93%

سعر ANGL TOKEN (ANGL) في الوقت الحقيقي هو $0.00382512. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANGL بين أدنى سعر $ 0.00332667 وأعلى سعر $ 0.0038255، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANGL على الإطلاق هو $ 0.01037575، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0008454.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANGL +11.71% على مدار الساعة الماضية، +12.34% على مدار 24 ساعة، و +20.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ANGL TOKEN (ANGL)

$ 822.48K
$ 822.48K$ 822.48K

--
----

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ANGL TOKEN هي $ 822.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANGL يبلغ 215.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.83M.

سجل سعر ANGL TOKEN (ANGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANGL TOKEN مقابل USD هو $ +0.00042008 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANGL TOKEN مقابل USD هو $ +0.0002403150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANGL TOKEN مقابل USD هو $ -0.0004635965 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANGL TOKEN مقابل USD هو $ -0.003110964739660238 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00042008+12.34%
30 يوم$ +0.0002403150+6.28%
60 يوم$ -0.0004635965-12.11%
90 يوم$ -0.003110964739660238-44.85%

ما هو ANGL TOKEN ( ANGL )

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

المصدر ANGL TOKEN (ANGL)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر ANGL TOKEN (USD)

كم ستكون قيمة ANGL TOKEN (ANGL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ANGL TOKEN (ANGL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ANGL TOKEN.

تحقق الآن من توقعات سعر ANGL TOKEN!

عملة ANGL إلى العملات المحلية

توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ANGL TOKEN (ANGL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ANGL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ANGL TOKEN (ANGL)

كم يساوي ANGL TOKEN (ANGL) اليوم؟
سعر ANGL المباشر في USD هو USD 0.00382512، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ANGL إلى USD الحالي؟
سعر ANGL إلى USD الحالي هو $ 0.00382512. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ANGL TOKEN ؟
القيمة السوقية لعملة ANGL هي $ 822.48K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ANGL؟
العرض المتداول لتوكن ANGL هو 215.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ANGL؟
حقق ANGL سعرًا قياسيًا قدره 0.01037575 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ANGL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0008454 ANGL.
ما هو حجم تداول ANGL؟
حجم تداول ANGL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ANGL هذا العام؟
قد يرتفع ANGL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ANGL لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات ANGL TOKEN (ANGL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

