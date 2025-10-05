معلومات سعر ANGL TOKEN (ANGL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 24 ساعة منخفض $ 0.0038255 $ 0.0038255 $ 0.0038255 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 24 ساعة مرتفع $ 0.0038255$ 0.0038255 $ 0.0038255 عالية طوال الوقت $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 أدنى سعر $ 0.0008454$ 0.0008454 $ 0.0008454 تغير السعر (1 ساعة) +11.71% تغير السعر (1يوم) +12.34% تغير السعر (7 أيام) +20.93% تغير السعر (7 أيام) +20.93%

سعر ANGL TOKEN (ANGL) في الوقت الحقيقي هو $0.00382512. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANGL بين أدنى سعر $ 0.00332667 وأعلى سعر $ 0.0038255، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANGL على الإطلاق هو $ 0.01037575، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0008454.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANGL +11.71% على مدار الساعة الماضية، +12.34% على مدار 24 ساعة، و +20.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ANGL TOKEN (ANGL)

القيمة السوقية $ 822.48K$ 822.48K $ 822.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M إمداد دورة التداول 215.00M 215.00M 215.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ANGL TOKEN هي $ 822.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANGL يبلغ 215.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.83M.