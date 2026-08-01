سعر AMC اليوم

السعر المباشر لمشروع AMC (AMC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AMC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AMC.

يحتل AMC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 217,911، مع عرض متداول قدره 1.00B AMC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AMC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02844162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AMC بمقدار +1.88% خلال الساعة الماضية و-1.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.94K.

معلومات سوق AMC (AMC)

القيمة السوقية $ 217.91K$ 217.91K $ 217.91K الحجم (24 ساعة) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 217.91K$ 217.91K $ 217.91K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AMC هي $ 217.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.94K. العرض المتداول لـ AMC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 217.91K.