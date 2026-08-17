سعر AIUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع AIUSD (AIUSD) اليوم هو $ 0.999053، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999053 لكل AIUSD.

يحتل AIUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,635,960، مع عرض متداول قدره 6.64M AIUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIUSD بين $ 0.998677 (أدنى) و$ 0.999788 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.999957، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.997955.

على المدى القصير، تحرك AIUSD بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 45.20K.

معلومات سوق AIUSD (AIUSD)

القيمة السوقية $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M الحجم (24 ساعة) $ 45.20K$ 45.20K $ 45.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.64M$ 6.64M $ 6.64M إمداد دورة التداول 6.64M 6.64M 6.64M إجمالي العرض 6,642,247.6009 6,642,247.6009 6,642,247.6009

القيمة السوقية الحالية لـ AIUSD هي $ 6.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 45.20K. العرض المتداول لـ AIUSD يبلغ 6.64M، مع إجمالي عرض 6642247.6009. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.64M.