معلومات سعر Aircoin (AIRCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00121476 $ 0.00121476 $ 0.00121476 24 ساعة منخفض $ 0.0014179 $ 0.0014179 $ 0.0014179 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00121476$ 0.00121476 $ 0.00121476 24 ساعة مرتفع $ 0.0014179$ 0.0014179 $ 0.0014179 عالية طوال الوقت $ 0.00257008$ 0.00257008 $ 0.00257008 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +5.71% تغير السعر (7 أيام) -6.66% تغير السعر (7 أيام) -6.66%

سعر Aircoin (AIRCOIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00139065. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIRCOIN بين أدنى سعر $ 0.00121476 وأعلى سعر $ 0.0014179، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIRCOIN على الإطلاق هو $ 0.00257008، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIRCOIN -0.98% على مدار الساعة الماضية، +5.71% على مدار 24 ساعة، و -6.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aircoin (AIRCOIN)

القيمة السوقية $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M إمداد دورة التداول 998.50M 998.50M 998.50M إجمالي العرض 998,501,329.043982 998,501,329.043982 998,501,329.043982

القيمة السوقية الحالية لـ Aircoin هي $ 1.39M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIRCOIN يبلغ 998.50M، مع إجمالي عرض 998501329.043982. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.39M.