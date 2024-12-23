سعر AICAT (AICAT)
سعر AICAT (AICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 40.09K. يتم تحديث سعر AICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AICAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 769.45
- تغيير سعر AICAT خلال اليوم هو -16.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.27M
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خلال اليوم، كان سعر AICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AICAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AICAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AICAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-16.22%
-77.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AICAT simply involves AI + CAT dancing that’s gone viral all over tiktok and instagram reels. Cute & funny. The AICAT Coin project is likely a cryptocurrency or blockchain-based initiative that have gained attention due to its viral nature, possibly leveraging artificial intelligence (AI) and blockchain technology. AICAT Project relies on attention of degens. It is revolutionizing the way AI and cryptocurrency interact, merging the best of both worlds into one innovative digital asset.
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