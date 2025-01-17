سعر ai69x (AI69X)
سعر ai69x (AI69X) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 592.81K. يتم تحديث سعر AI69X مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ai69x الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.85K
- تغيير سعر ai69x خلال اليوم هو -14.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.45M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AI69X مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AI69X.
خلال اليوم، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ -0.000123294155745614 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000123294155745614
|-14.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ai69x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.47%
-14.63%
-20.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AI69X إلى AUD
A$--
|1 AI69X إلى GBP
￡--
|1 AI69X إلى EUR
€--
|1 AI69X إلى USD
$--
|1 AI69X إلى MYR
RM--
|1 AI69X إلى TRY
₺--
|1 AI69X إلى JPY
¥--
|1 AI69X إلى RUB
₽--
|1 AI69X إلى INR
₹--
|1 AI69X إلى IDR
Rp--
|1 AI69X إلى PHP
₱--
|1 AI69X إلى EGP
￡E.--
|1 AI69X إلى BRL
R$--
|1 AI69X إلى CAD
C$--
|1 AI69X إلى BDT
৳--
|1 AI69X إلى NGN
₦--
|1 AI69X إلى UAH
₴--
|1 AI69X إلى VES
Bs--
|1 AI69X إلى PKR
Rs--
|1 AI69X إلى KZT
₸--
|1 AI69X إلى THB
฿--
|1 AI69X إلى TWD
NT$--
|1 AI69X إلى CHF
Fr--
|1 AI69X إلى HKD
HK$--
|1 AI69X إلى MAD
.د.م--