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سعر ai69x (AI69X) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 592.81K . يتم تحديث سعر AI69X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ai69x الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.85K - تغيير سعر ai69x خلال اليوم هو -14.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.45M

أداء سعر ai69x (AI69X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ -0.000123294155745614 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ai69x مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000123294155745614 -14.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ai69x (AI69X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ai69x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00909177$ 0.00909177 $ 0.00909177 تغير السعر (1 ساعة) -4.47% تغير السعر (1يوم) -14.63% تغير السعر (7 أيام) -20.13%

معلومات سوق ai69x (AI69X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: