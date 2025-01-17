سعر AI Virtual Agents (AIVIA)
سعر AI Virtual Agents (AIVIA) المباشر لليوم هو USD 0.00095774. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.72K. يتم تحديث سعر AIVIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Virtual Agents الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.84K
- تغيير سعر AI Virtual Agents خلال اليوم هو +106.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ +0.00049322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00049322
|+106.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Virtual Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+106.18%
+177.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
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