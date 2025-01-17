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سعر AI Virtual Agents (AIVIA) المباشر لليوم هو USD 0.00095774 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.72K . يتم تحديث سعر AIVIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Virtual Agents الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 218.84K - تغيير سعر AI Virtual Agents خلال اليوم هو +106.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر AI Virtual Agents (AIVIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ +0.00049322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Virtual Agents مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00049322 +106.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI Virtual Agents (AIVIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Virtual Agents: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045291$ 0.00045291 $ 0.00045291 24 ساعة مرتفع $ 0.00119097$ 0.00119097 $ 0.00119097 عالية طوال الوقت $ 0.00119097$ 0.00119097 $ 0.00119097 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +106.18% تغير السعر (7 أيام) +177.52%

معلومات سوق AI Virtual Agents (AIVIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: