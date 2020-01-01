توكنوميكس AI Virtual Agents (AIVIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI Virtual Agents (AIVIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AI Virtual Agents (AIVIA) $AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools. الموقع الرسمي: https://aivirtualagents.ai اشتر AIVIA الآن!

توكنوميكس AI Virtual Agents (AIVIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI Virtual Agents (AIVIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.18K $ 29.18K $ 29.18K إجمالي العرض: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M العرض المتداول: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.18K $ 29.18K $ 29.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00119097 $ 0.00119097 $ 0.00119097 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر AI Virtual Agents (AIVIA)

توكنوميكس AI Virtual Agents (AIVIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI Virtual Agents (AIVIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AIVIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AIVIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AIVIA، استكشف السعر المباشر لتوكن AIVIA!

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