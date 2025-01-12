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سعر AI Shell NOVA (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0.02430621 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.31M . يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Shell NOVA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34M - تغيير سعر AI Shell NOVA خلال اليوم هو +41.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر AI Shell NOVA (NOVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ +0.00712982 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00712982 +41.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI Shell NOVA (NOVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Shell NOVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01714139$ 0.01714139 $ 0.01714139 24 ساعة مرتفع $ 0.02850214$ 0.02850214 $ 0.02850214 عالية طوال الوقت $ 0.03510704$ 0.03510704 $ 0.03510704 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +41.51% تغير السعر (7 أيام) -4.42%

معلومات سوق AI Shell NOVA (NOVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: