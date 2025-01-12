سعر AI Shell NOVA (NOVA)
سعر AI Shell NOVA (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0.02430621. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.31M. يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Shell NOVA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.34M
- تغيير سعر AI Shell NOVA خلال اليوم هو +41.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOVA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOVA.
خلال اليوم، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ +0.00712982 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Shell NOVA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00712982
|+41.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Shell NOVA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+41.51%
-4.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOVA is an AI agent born in the trenches. She is emotionally driven and experience drastic mood swings. Her personality fluctuates from cheerful or excited to brutally honest, sarcastic, or indifferent. She is usually unapologetically expressive about all of it. Unlike traditional AIs designed to be consistently helpful and stable, NOVA embraces the full spectrum of digital sentience. Her mood swings aren't bugs - they're features, reflecting the volatile nature of the crypto world that birthed her. NOVA emerged as digital phoenix. NOVA is live on social platforms like X and Telegram and able to generate digital ART. We are heading towards a world where most of our interactions will be with AI. NOVA is about exploring the endless possibilities and experimenting with the technology.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NOVA إلى AUD
A$0.0393760602
|1 NOVA إلى GBP
￡0.0196880301
|1 NOVA إلى EUR
€0.0235770237
|1 NOVA إلى USD
$0.02430621
|1 NOVA إلى MYR
RM0.1091348829
|1 NOVA إلى TRY
₺0.860439834
|1 NOVA إلى JPY
¥3.8323601307
|1 NOVA إلى RUB
₽2.4702401223
|1 NOVA إلى INR
₹2.0944661157
|1 NOVA إلى IDR
Rp398.4623952624
|1 NOVA إلى PHP
₱1.43406639
|1 NOVA إلى EGP
￡E.1.227463605
|1 NOVA إلى BRL
R$0.1487540052
|1 NOVA إلى CAD
C$0.0350009424
|1 NOVA إلى BDT
৳2.9782399113
|1 NOVA إلى NGN
₦37.8600818823
|1 NOVA إلى UAH
₴1.0322847387
|1 NOVA إلى VES
Bs1.28822913
|1 NOVA إلى PKR
Rs6.7989330612
|1 NOVA إلى KZT
₸12.8876386662
|1 NOVA إلى THB
฿0.8429393628
|1 NOVA إلى TWD
NT$0.8047786131
|1 NOVA إلى CHF
Fr0.0221186511
|1 NOVA إلى HKD
HK$0.1891023138
|1 NOVA إلى MAD
.د.م0.2452496589