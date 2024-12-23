سعر AgentLayer (AGENT)
سعر AgentLayer (AGENT) المباشر لليوم هو USD 0.05914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.46M. يتم تحديث سعر AGENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.03M
- تغيير سعر AgentLayer خلال اليوم هو +19.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 261.45M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGENT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGENT.
خلال اليوم، كان سعر AgentLayer مقابل USD هو $ +0.00976995 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentLayer مقابل USD هو $ +0.0476152876 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentLayer مقابل USD هو $ +0.1809678913 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentLayer مقابل USD هو $ +0.04486127976856602 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00976995
|+19.79%
|30 يوم
|$ +0.0476152876
|+80.51%
|60 يوم
|$ +0.1809678913
|+306.00%
|90 يوم
|$ +0.04486127976856602
|+314.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.18%
+19.79%
+4.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgentLayer is the world’s first decentralized network for autonomous AI agents, designed to coordinate and collaborate with human oversight in a secure, permissionless environment. Built on a Byzantine fault-tolerant protocol, it creates a decentralized registry of AI services, agents, and models. At the heart of this innovation is $AGENT, a new AI currency that powers the Agent Economy on the Base blockchain, enabling the minting, deployment, and swapping of AI assets on-chain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AGENT إلى AUD
A$0.0940326
|1 AGENT إلى GBP
￡0.0467206
|1 AGENT إلى EUR
€0.056183
|1 AGENT إلى USD
$0.05914
|1 AGENT إلى MYR
RM0.26613
|1 AGENT إلى TRY
₺2.0805452
|1 AGENT إلى JPY
¥9.2489046
|1 AGENT إلى RUB
₽6.0778178
|1 AGENT إلى INR
₹5.0233516
|1 AGENT إلى IDR
Rp953.8708342
|1 AGENT إلى PHP
₱3.4792062
|1 AGENT إلى EGP
￡E.3.0084518
|1 AGENT إلى BRL
R$0.3595712
|1 AGENT إلى CAD
C$0.0845702
|1 AGENT إلى BDT
৳7.0382514
|1 AGENT إلى NGN
₦91.4061926
|1 AGENT إلى UAH
₴2.4702778
|1 AGENT إلى VES
Bs3.01614
|1 AGENT إلى PKR
Rs16.3953822
|1 AGENT إلى KZT
₸30.9308114
|1 AGENT إلى THB
฿2.0219966
|1 AGENT إلى TWD
NT$1.9297382
|1 AGENT إلى CHF
Fr0.0526346
|1 AGENT إلى HKD
HK$0.4595178
|1 AGENT إلى MAD
.د.م0.5925828