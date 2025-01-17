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سعر Agent2025 (AGENT2025) المباشر لليوم هو USD 0.01357728 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.13K . يتم تحديث سعر AGENT2025 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agent2025 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.42K - تغيير سعر Agent2025 خلال اليوم هو -7.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.88M

أداء سعر Agent2025 (AGENT2025) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agent2025 مقابل USD هو $ -0.00112430052733122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agent2025 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agent2025 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agent2025 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00112430052733122 -7.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agent2025 (AGENT2025)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agent2025: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01224512$ 0.01224512 $ 0.01224512 24 ساعة مرتفع $ 0.01525582$ 0.01525582 $ 0.01525582 عالية طوال الوقت $ 0.050887$ 0.050887 $ 0.050887 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.64% تغير السعر (7 أيام) +3.28%

معلومات سوق Agent2025 (AGENT2025)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: