سعر Afroman اليوم

السعر المباشر لمشروع Afroman (FRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRO.

يحتل Afroman حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,600، مع عرض متداول قدره 999.14M FRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRO بمقدار +0.31% خلال الساعة الماضية و-17.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Afroman (FRO)

القيمة السوقية $ 69.60K$ 69.60K $ 69.60K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.60K$ 69.60K $ 69.60K إمداد دورة التداول 999.14M 999.14M 999.14M إجمالي العرض 999,139,737.385326 999,139,737.385326 999,139,737.385326

القيمة السوقية الحالية لـ Afroman هي $ 69.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRO يبلغ 999.14M، مع إجمالي عرض 999139737.385326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.60K.