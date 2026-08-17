سعر afk اليوم

السعر المباشر لمشروع afk (AFK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AFK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AFK.

يحتل afk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,348، مع عرض متداول قدره 948.02M AFK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AFK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00651403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AFK بمقدار -0.57% خلال الساعة الماضية و+1.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق afk (AFK)

القيمة السوقية $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K إمداد دورة التداول 948.02M 948.02M 948.02M إجمالي العرض 948,018,048.921248 948,018,048.921248 948,018,048.921248

القيمة السوقية الحالية لـ afk هي $ 22.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AFK يبلغ 948.02M، مع إجمالي عرض 948018048.921248. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.35K.