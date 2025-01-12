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سعر Affi Network (AFFI) المباشر لليوم هو USD 0.02797905 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.98K . يتم تحديث سعر AFFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Affi Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.02 - تغيير سعر Affi Network خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Affi Network (AFFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.00012900536376293 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.0136458191 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.0149596901 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.04726910797174324 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012900536376293 -0.45% 30 يوم $ -0.0136458191 -48.77% 60 يوم $ -0.0149596901 -53.46% 90 يوم $ -0.04726910797174324 -62.81%

تحليل سعر Affi Network (AFFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Affi Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02797793$ 0.02797793 $ 0.02797793 24 ساعة مرتفع $ 0.02812996$ 0.02812996 $ 0.02812996 عالية طوال الوقت $ 0.2712$ 0.2712 $ 0.2712 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -1.77%

معلومات سوق Affi Network (AFFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: