سعر Affi Network (AFFI)
سعر Affi Network (AFFI) المباشر لليوم هو USD 0.02797905. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.98K. يتم تحديث سعر AFFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Affi Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.02
- تغيير سعر Affi Network خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AFFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AFFI.
خلال اليوم، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.00012900536376293 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.0136458191 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.0149596901 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Affi Network مقابل USD هو $ -0.04726910797174324 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012900536376293
|-0.45%
|30 يوم
|$ -0.0136458191
|-48.77%
|60 يوم
|$ -0.0149596901
|-53.46%
|90 يوم
|$ -0.04726910797174324
|-62.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Affi Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.45%
-1.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AFFI إلى AUD
A$0.045326061
|1 AFFI إلى GBP
￡0.0226630305
|1 AFFI إلى EUR
€0.0271396785
|1 AFFI إلى USD
$0.02797905
|1 AFFI إلى MYR
RM0.1256259345
|1 AFFI إلى TRY
₺0.99045837
|1 AFFI إلى JPY
¥4.4114568135
|1 AFFI إلى RUB
₽2.8435108515
|1 AFFI إلى INR
₹2.4109547385
|1 AFFI إلى IDR
Rp458.672877432
|1 AFFI إلى PHP
₱1.65076395
|1 AFFI إلى EGP
￡E.1.412942025
|1 AFFI إلى BRL
R$0.171231786
|1 AFFI إلى CAD
C$0.040289832
|1 AFFI إلى BDT
৳3.4282729965
|1 AFFI إلى NGN
₦43.5810076515
|1 AFFI إلى UAH
₴1.1882702535
|1 AFFI إلى VES
Bs1.48288965
|1 AFFI إلى PKR
Rs7.826299866
|1 AFFI إلى KZT
₸14.835051891
|1 AFFI إلى THB
฿0.970313454
|1 AFFI إلى TWD
NT$0.9263863455
|1 AFFI إلى CHF
Fr0.0254609355
|1 AFFI إلى HKD
HK$0.217677009
|1 AFFI إلى MAD
.د.م0.2823086145