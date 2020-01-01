توكنوميكس Affi Network (AFFI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Affi Network (AFFI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Affi Network (AFFI) Affi Network is a decentralized, white-label, multi-chain loyalty solution designed for blockchain-integrated companies, enabling real-time token-based incentive distributions for various on-chain event triggers, such as deposits, mints, token sales, in-app purchases, and staking. This innovative platform allows projects across all industries to launch custom loyalty and referral functionalities within minutes, with no coding required, and at a fraction of the cost. Affi Network generates revenue through a dynamic SaaS and transaction fee model, with plans to distribute 50% of its revenue back to token holders soon. The goal of Affi Network is to unite marketers and developers around the world through the $AFFI token by addressing relevant pain points with breakthrough technologies. This includes strengthening relationships with developers, digital agencies, and related communities to optimize product features, enhance user value, and increase revenue for Affi Network. The $AFFI token offers revenue-sharing and governance utilities, empowering marketers and developers globally to take ownership of a product they actively use. Join the hive! الموقع الرسمي: https://affi.network/ الوثيقة البيضاء: https://www.affi.network/whitepaper-2.0.pdf اشتر AFFI الآن!

توكنوميكس Affi Network (AFFI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Affi Network (AFFI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 72.68K $ 72.68K $ 72.68K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 6.04M $ 6.04M $ 6.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2712 $ 0.2712 $ 0.2712 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00432224 $ 0.00432224 $ 0.00432224 السعر الحالي: $ 0.01202705 $ 0.01202705 $ 0.01202705 معرفة المزيد عن سعر Affi Network (AFFI)

توكنوميكس Affi Network (AFFI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Affi Network (AFFI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AFFI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AFFI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AFFI، استكشف السعر المباشر لتوكن AFFI!

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