معلومات سعر Aeonix Network (ONIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 أدنى سعر $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Aeonix Network (ONIX) في الوقت الحقيقي هو $0.180232. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONIX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONIX على الإطلاق هو $ 0.267455، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.158635.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONIX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aeonix Network (ONIX)

القيمة السوقية $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M إمداد دورة التداول 13.94M 13.94M 13.94M إجمالي العرض 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aeonix Network هي $ 2.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONIX يبلغ 13.94M، مع إجمالي عرض 47000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.47M.