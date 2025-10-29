سعر Aeonix Network المباشر اليوم هو 0.180232 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONIX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Aeonix Network المباشر اليوم هو 0.180232 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONIX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ONIX

معلومات سعر ONIX

الوثيقة البيضاء لـ ONIX

الموقع الرسمي لـ ONIX

اقتصاد توكن ONIX

توقعات سعر ONIX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Aeonix Network

سعر Aeonix Network (ONIX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ONIX إلى USD:

$0.180232
$0.180232$0.180232
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Aeonix Network (ONIX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:56:27 (UTC+8)

معلومات سعر Aeonix Network (ONIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635$ 0.158635

--

--

0.00%

0.00%

سعر Aeonix Network (ONIX) في الوقت الحقيقي هو $0.180232. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONIX بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONIX على الإطلاق هو $ 0.267455، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.158635.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONIX -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aeonix Network (ONIX)

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

--
----

$ 8.47M
$ 8.47M$ 8.47M

13.94M
13.94M 13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0 47,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aeonix Network هي $ 2.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONIX يبلغ 13.94M، مع إجمالي عرض 47000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.47M.

سجل سعر Aeonix Network (ONIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aeonix Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aeonix Network مقابل USD هو $ -0.0192319799 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aeonix Network مقابل USD هو $ -0.0296040972 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aeonix Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0192319799-10.67%
60 يوم$ -0.0296040972-16.42%
90 يوم$ 0--

ما هو Aeonix Network ( ONIX )

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Aeonix Network (ONIX)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Aeonix Network (USD)

كم ستكون قيمة Aeonix Network (ONIX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Aeonix Network (ONIX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Aeonix Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Aeonix Network!

عملة ONIX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Aeonix Network (ONIX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Aeonix Network (ONIX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ONIX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Aeonix Network (ONIX)

كم يساوي Aeonix Network (ONIX) اليوم؟
سعر ONIX المباشر في USD هو USD 0.180232، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ONIX إلى USD الحالي؟
سعر ONIX إلى USD الحالي هو $ 0.180232. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Aeonix Network ؟
القيمة السوقية لعملة ONIX هي $ 2.51M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ONIX؟
العرض المتداول لتوكن ONIX هو 13.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ONIX؟
حقق ONIX سعرًا قياسيًا قدره 0.267455 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ONIX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.158635 ONIX.
ما هو حجم تداول ONIX؟
حجم تداول ONIX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ONIX هذا العام؟
قد يرتفع ONIX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ONIX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:56:27 (UTC+8)

تحديثات Aeonix Network (ONIX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,026.69
$113,026.69$113,026.69

-1.40%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.32
$4,008.32$4,008.32

-2.16%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04199
$0.04199$0.04199

-9.58%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.54
$194.54$194.54

-2.19%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2784
$3.2784$3.2784

-15.01%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.32
$4,008.32$4,008.32

-2.16%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,026.69
$113,026.69$113,026.69

-1.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.54
$194.54$194.54

-2.19%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6290
$2.6290$2.6290

-0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19324
$0.19324$0.19324

-3.26%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05780
$0.05780$0.05780

+2,790.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002790
$0.00002790$0.00002790

+329.23%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.299
$2.299$2.299

+206.53%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000038
$0.000000000000000000000038$0.000000000000000000000038

+245.45%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008882
$0.0008882$0.0008882

+92.79%