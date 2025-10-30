استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Aeonix Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.180232 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Aeonix Network نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.189243 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ONIX هو $ 0.198705 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ONIX هو $ 0.208641 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONIX في عام 2029 هو $ 0.219073 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONIX في عام 2030 هو $ 0.230026 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aeonix Network نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.374689.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Aeonix Network نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.610329.