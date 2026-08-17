سعر Accelerando اليوم

السعر المباشر لمشروع Accelerando (ACCELERANDO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACCELERANDO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ACCELERANDO.

يحتل Accelerando حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,579.36، مع عرض متداول قدره 978.57M ACCELERANDO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACCELERANDO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ACCELERANDO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-11.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Accelerando (ACCELERANDO)

القيمة السوقية $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.58K$ 10.58K $ 10.58K إمداد دورة التداول 978.57M 978.57M 978.57M إجمالي العرض 978,565,539.987989 978,565,539.987989 978,565,539.987989

القيمة السوقية الحالية لـ Accelerando هي $ 10.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ACCELERANDO يبلغ 978.57M، مع إجمالي عرض 978565539.987989. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.58K.