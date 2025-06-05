سعر Abi (ABI)
سعر Abi (ABI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.78K. يتم تحديث سعر ABI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Abi خلال اليوم هو -3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Abi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.32%
|30 يوم
|$ 0
|-21.02%
|60 يوم
|$ 0
|-43.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.91%
-3.32%
-10.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us.
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