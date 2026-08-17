سعر aaigotchi اليوم

السعر المباشر لمشروع aaigotchi (AAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AAI.

يحتل aaigotchi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,251، مع عرض متداول قدره 100.00B AAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AAI بمقدار +4.29% خلال الساعة الماضية و+0.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق aaigotchi (AAI)

القيمة السوقية $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.25K$ 33.25K $ 33.25K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ aaigotchi هي $ 33.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AAI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.25K.