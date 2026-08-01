سعر Zorro اليوم

السعر المباشر لمشروع Zorro (ZORRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZORRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZORRO.

يحتل Zorro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,920، مع عرض متداول قدره 10.00B ZORRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZORRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00257852، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZORRO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-4.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Zorro (ZORRO)

القيمة السوقية $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.92K$ 30.92K $ 30.92K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Zorro هي $ 30.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZORRO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.92K.