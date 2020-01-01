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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WEMIX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول WEMIX، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن WEMIX

معلومات سعر WEMIX

ما هو WEMIX

الوثيقة البيضاء لـ WEMIX

الموقع الرسمي لـ WEMIX

اقتصاد توكن WEMIX

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التحليل الفني اليوم لـ WEMIX (WEMIX)

التحليل الفني اليوم لـ WEMIX (WEMIX)

توفر صفحة WEMIX تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ WEMIX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل WEMIX أدناه.

تغير سعر WEMIX (WEMIX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ WEMIX

صافي التدفقسعر WEMIXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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