استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع UnitedHealth نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 361.36 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد UnitedHealth نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 379.4280 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر UNHON هو $ 398.3994 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر UNHON هو $ 418.3193 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UNHON في عام 2029 هو $ 439.2353 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UNHON في عام 2030 هو $ 461.1971 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UnitedHealth نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 751.2414.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر UnitedHealth نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,223.6932.