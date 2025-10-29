استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Uber نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 95.99 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Uber نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 100.7895 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر UBERON هو $ 105.8289 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر UBERON هو $ 111.1204 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UBERON في عام 2029 هو $ 116.6764 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UBERON في عام 2030 هو $ 122.5102 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Uber نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 199.5563.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Uber نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 325.0562.