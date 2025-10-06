سعر TXC المباشر اليوم هو 5.38 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TXC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TXC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر TXC المباشر اليوم هو 5.38 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TXC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TXC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار TXC

TXC السعر(TXC)

السعر المباشر لـ 1 TXC إلى USD:

$5.38
$5.38$5.38
+0.69%1D
USD
مخطط أسعار TXC (TXC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:13 (UTC+8)

معلومات سعر TXC (TXC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
24 ساعة منخفض
$ 5.39
$ 5.39$ 5.39
24 ساعة مرتفع

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.39
$ 5.39$ 5.39

--
----

--
----

+0.09%

+0.69%

+28.09%

+28.09%

سعر TXC (TXC) في الوقت الحقيقي هو $ 5.38. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TXC بين أدنى سعر $ 5.29 وأعلى سعر $ 5.39، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTXC على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TXC +0.09% على مدار الساعة الماضية، +0.69% على مدار 24 ساعة، و +28.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TXC (TXC)

--
----

$ 74.88K
$ 74.88K$ 74.88K

$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

القيمة السوقية الحالية لـ TXC هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 74.88K. العرض المتداول لـ TXC يبلغ --، مع إجمالي عرض 353396296. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.90B.

سجل سعر TXC (TXC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TXC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.03687+0.69%
30 يوم$ +3.38+169.00%
60 يوم$ +3.38+169.00%
90 يوم$ +3.38+169.00%
تغير سعر TXC اليوم

سجل اليوم TXC تغيرًا $ +0.03687 (+0.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TXC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +3.38 (+169.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TXC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TXC تغييرًا في $ +3.38 (+169.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TXC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +3.38 (+169.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TXC (TXC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TXC.

ما هو TXC ( TXC )

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

متوفر TXC على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك TXC الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TXCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول TXC على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء TXC سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر TXC (USD)

كم ستكون قيمة TXC (TXC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك TXC (TXC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة TXC.

تحقق الآن من توقعات سعر TXC!

توكنوميكس TXC (TXC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TXC (TXC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TXC والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء TXC ( TXC )

هل تبحث عن كيفية شراء TXC؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء TXC على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TXC إلى العملات المحلية

1 TXC (TXC) إلى VND
141,574.7
1 TXC (TXC) إلى AUD
A$8.1238
1 TXC (TXC) إلى GBP
4.035
1 TXC (TXC) إلى EUR
4.573
1 TXC (TXC) إلى USD
$5.38
1 TXC (TXC) إلى MYR
RM22.5422
1 TXC (TXC) إلى TRY
225.691
1 TXC (TXC) إلى JPY
¥817.76
1 TXC (TXC) إلى ARS
ARS$7,923.395
1 TXC (TXC) إلى RUB
426.365
1 TXC (TXC) إلى INR
474.9464
1 TXC (TXC) إلى IDR
Rp89,666.6308
1 TXC (TXC) إلى PHP
316.0212
1 TXC (TXC) إلى EGP
￡E.254.8506
1 TXC (TXC) إلى BRL
R$28.783
1 TXC (TXC) إلى CAD
C$7.4782
1 TXC (TXC) إلى BDT
658.6196
1 TXC (TXC) إلى NGN
7,831.128
1 TXC (TXC) إلى COP
$20,772.18
1 TXC (TXC) إلى ZAR
R.92.2132
1 TXC (TXC) إلى UAH
226.5518
1 TXC (TXC) إلى TZS
T.Sh.13,251.209
1 TXC (TXC) إلى VES
Bs1,167.46
1 TXC (TXC) إلى CLP
$5,062.58
1 TXC (TXC) إلى PKR
Rs1,525.3376
1 TXC (TXC) إلى KZT
2,870.8218
1 TXC (TXC) إلى THB
฿173.6664
1 TXC (TXC) إلى TWD
NT$164.4666
1 TXC (TXC) إلى AED
د.إ19.7446
1 TXC (TXC) إلى CHF
Fr4.2502
1 TXC (TXC) إلى HKD
HK$41.8026
1 TXC (TXC) إلى AMD
֏2,061.2932
1 TXC (TXC) إلى MAD
.د.م49.6574
1 TXC (TXC) إلى MXN
$99.2072
1 TXC (TXC) إلى SAR
ريال20.175
1 TXC (TXC) إلى ETB
Br815.9846
1 TXC (TXC) إلى KES
KSh695.0422
1 TXC (TXC) إلى JOD
د.أ3.81442
1 TXC (TXC) إلى PLN
19.5294
1 TXC (TXC) إلى RON
лв23.5106
1 TXC (TXC) إلى SEK
kr50.4644
1 TXC (TXC) إلى BGN
лв9.0384
1 TXC (TXC) إلى HUF
Ft1,796.2744
1 TXC (TXC) إلى CZK
112.442
1 TXC (TXC) إلى KWD
د.ك1.64628
1 TXC (TXC) إلى ILS
17.485
1 TXC (TXC) إلى BOB
Bs37.1758
1 TXC (TXC) إلى AZN
9.146
1 TXC (TXC) إلى TJS
SM49.7112
1 TXC (TXC) إلى GEL
14.6336
1 TXC (TXC) إلى AOA
Kz4,904.2466
1 TXC (TXC) إلى BHD
.د.ب2.02288
1 TXC (TXC) إلى BMD
$5.38
1 TXC (TXC) إلى DKK
kr34.5396
1 TXC (TXC) إلى HNL
L141.7092
1 TXC (TXC) إلى MUR
244.8438
1 TXC (TXC) إلى NAD
$92.9126
1 TXC (TXC) إلى NOK
kr53.6924
1 TXC (TXC) إلى NZD
$9.2536
1 TXC (TXC) إلى PAB
B/.5.38
1 TXC (TXC) إلى PGK
K22.6498
1 TXC (TXC) إلى QAR
ر.ق19.5832
1 TXC (TXC) إلى RSD
дин.542.4116
1 TXC (TXC) إلى UZS
soʻm64,819.2622
1 TXC (TXC) إلى ALL
L446.9166
1 TXC (TXC) إلى ANG
ƒ9.6302
1 TXC (TXC) إلى AWG
ƒ9.684
1 TXC (TXC) إلى BBD
$10.76
1 TXC (TXC) إلى BAM
KM8.9846
1 TXC (TXC) إلى BIF
Fr15,865.62
1 TXC (TXC) إلى BND
$6.9402
1 TXC (TXC) إلى BSD
$5.38
1 TXC (TXC) إلى JMD
$863.3824
1 TXC (TXC) إلى KHR
21,693.505
1 TXC (TXC) إلى KMF
Fr2,264.98
1 TXC (TXC) إلى LAK
116,956.5194
1 TXC (TXC) إلى LKR
රු1,638.6942
1 TXC (TXC) إلى MDL
L91.46
1 TXC (TXC) إلى MGA
Ar24,017.8264
1 TXC (TXC) إلى MOP
P43.0938
1 TXC (TXC) إلى MVR
82.314
1 TXC (TXC) إلى MWK
MK9,340.2718
1 TXC (TXC) إلى MZN
MT343.782
1 TXC (TXC) إلى NPR
रु760.194
1 TXC (TXC) إلى PYG
38,154.96
1 TXC (TXC) إلى RWF
Fr7,817.14
1 TXC (TXC) إلى SBD
$44.2236
1 TXC (TXC) إلى SCR
74.6744
1 TXC (TXC) إلى SRD
$212.7252
1 TXC (TXC) إلى SVC
$47.075
1 TXC (TXC) إلى SZL
L92.9126
1 TXC (TXC) إلى TMT
m18.83
1 TXC (TXC) إلى TND
د.ت15.79568
1 TXC (TXC) إلى TTD
$36.5302
1 TXC (TXC) إلى UGX
Sh18,743.92
1 TXC (TXC) إلى XAF
Fr3,034.32
1 TXC (TXC) إلى XCD
$14.526
1 TXC (TXC) إلى XOF
Fr3,034.32
1 TXC (TXC) إلى XPF
Fr548.76
1 TXC (TXC) إلى BWP
P76.5574
1 TXC (TXC) إلى BZD
$10.8138
1 TXC (TXC) إلى CVE
$509.3246
1 TXC (TXC) إلى DJF
Fr957.64
1 TXC (TXC) إلى DOP
$344.6428
1 TXC (TXC) إلى DZD
د.ج698.862
1 TXC (TXC) إلى FJD
$12.105
1 TXC (TXC) إلى GNF
Fr46,779.1
1 TXC (TXC) إلى GTQ
Q41.2108
1 TXC (TXC) إلى GYD
$1,126.6796
1 TXC (TXC) إلى ISK
kr661.74

TXC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TXC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TXC الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TXC

كم يساوي TXC (TXC) اليوم؟
سعر TXC المباشر في USD هو USD 5.38، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TXC إلى USD الحالي؟
سعر TXC إلى USD الحالي هو $ 5.38. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ TXC ؟
القيمة السوقية لعملة TXC هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TXC؟
العرض المتداول لتوكن TXC هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TXC؟
حقق TXC سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TXC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TXC.
ما هو حجم تداول TXC؟
حجم تداول TXC المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 74.88K USD.
هل سترتفع TXC هذا العام؟
قد يرتفع TXC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TXC لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:13 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TXC إلى USD

المبلغ

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.38 USD

تداول TXC

/USDTTXC
$5.38
$5.38$5.38
+0.50%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

