استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع TXC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 5.371 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد TXC نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 5.6395 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TXC هو $ 5.9215 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TXC هو $ 6.2176 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TXC في عام 2029 هو $ 6.5284 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TXC في عام 2030 هو $ 6.8549 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TXC نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 11.1659.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر TXC نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 18.1881.