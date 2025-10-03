سعر Timeworx.io المباشر اليوم هو 0.004087 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TIX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Timeworx.io المباشر اليوم هو 0.004087 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TIX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TIX

معلومات سعر TIX

الوثيقة البيضاء لـ TIX

الموقع الرسمي لـ TIX

اقتصاد توكن TIX

توقعات سعر TIX

سجل TIX

دليل شراء TIX

محول عملة TIX إلى الفيات

TIX العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Timeworx.io

Timeworx.io السعر(TIX)

السعر المباشر لـ 1 TIX إلى USD:

$0.004087
$0.004087$0.004087
+0.98%1D
USD
مخطط أسعار Timeworx.io (TIX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:22:31 (UTC+8)

معلومات سعر Timeworx.io (TIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
24 ساعة منخفض
$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113
24 ساعة مرتفع

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 0.004113
$ 0.004113$ 0.004113

--
----

--
----

-0.03%

+0.98%

-1.05%

-1.05%

سعر Timeworx.io (TIX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.004087. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TIX بين أدنى سعر $ 0.00403 وأعلى سعر $ 0.004113، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTIX على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TIX -0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.98% على مدار 24 ساعة، و -1.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Timeworx.io (TIX)

--
----

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Timeworx.io هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 23.69K. العرض المتداول لـ TIX يبلغ --، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.04M.

سجل سعر Timeworx.io (TIX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Timeworx.io لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00003966+0.98%
30 يوم$ -0.000375-8.41%
60 يوم$ +0.000027+0.66%
90 يوم$ -0.00394-49.09%
تغير سعر Timeworx.io اليوم

سجل اليوم TIX تغيرًا $ +0.00003966 (+0.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Timeworx.io لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000375 (-8.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Timeworx.io لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TIX تغييرًا في $ +0.000027 (+0.66%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Timeworx.io لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00394 (-49.09%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Timeworx.io (TIX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Timeworx.io.

ما هو Timeworx.io ( TIX )

طبقة Timeworx.io هي طبقة معالجة البيانات للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، والتي تركز على مهمة إحداث ثورة في معالجة البيانات من خلال الجمع بين اللامركزية والذكاء الاصطناعي والذكاء البشري لتقديم حلول قابلة للتطوير وفعالة وشفافة.

متوفر Timeworx.io على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Timeworx.io الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TIXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Timeworx.io على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Timeworx.io سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Timeworx.io (USD)

كم ستكون قيمة Timeworx.io (TIX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Timeworx.io (TIX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Timeworx.io.

تحقق الآن من توقعات سعر Timeworx.io!

توكنوميكس Timeworx.io (TIX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Timeworx.io (TIX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TIX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Timeworx.io ( TIX )

هل تبحث عن كيفية شراء Timeworx.io؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Timeworx.io على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TIX إلى العملات المحلية

1 Timeworx.io (TIX) إلى VND
107.549405
1 Timeworx.io (TIX) إلى AUD
A$0.00617137
1 Timeworx.io (TIX) إلى GBP
0.00302438
1 Timeworx.io (TIX) إلى EUR
0.00347395
1 Timeworx.io (TIX) إلى USD
$0.004087
1 Timeworx.io (TIX) إلى MYR
RM0.0171654
1 Timeworx.io (TIX) إلى TRY
0.17022355
1 Timeworx.io (TIX) إلى JPY
¥0.600789
1 Timeworx.io (TIX) إلى ARS
ARS$5.8219315
1 Timeworx.io (TIX) إلى RUB
0.33599227
1 Timeworx.io (TIX) إلى INR
0.36263951
1 Timeworx.io (TIX) إلى IDR
Rp68.11663942
1 Timeworx.io (TIX) إلى KRW
5.75633515
1 Timeworx.io (TIX) إلى PHP
0.2366373
1 Timeworx.io (TIX) إلى EGP
￡E.0.19507251
1 Timeworx.io (TIX) إلى BRL
R$0.02178371
1 Timeworx.io (TIX) إلى CAD
C$0.00568093
1 Timeworx.io (TIX) إلى BDT
0.49718355
1 Timeworx.io (TIX) إلى NGN
5.98385844
1 Timeworx.io (TIX) إلى COP
$15.90272135
1 Timeworx.io (TIX) إلى ZAR
R.0.07037814
1 Timeworx.io (TIX) إلى UAH
0.16854788
1 Timeworx.io (TIX) إلى TZS
T.Sh.10.041759
1 Timeworx.io (TIX) إلى VES
Bs0.743834
1 Timeworx.io (TIX) إلى CLP
$3.943955
1 Timeworx.io (TIX) إلى PKR
Rs1.14963223
1 Timeworx.io (TIX) إلى KZT
2.23697858
1 Timeworx.io (TIX) إلى THB
฿0.13217358
1 Timeworx.io (TIX) إلى TWD
NT$0.12420393
1 Timeworx.io (TIX) إلى AED
د.إ0.01499929
1 Timeworx.io (TIX) إلى CHF
Fr0.00322873
1 Timeworx.io (TIX) إلى HKD
HK$0.03179686
1 Timeworx.io (TIX) إلى AMD
֏1.56589318
1 Timeworx.io (TIX) إلى MAD
.د.م0.03715083
1 Timeworx.io (TIX) إلى MXN
$0.07515993
1 Timeworx.io (TIX) إلى SAR
ريال0.01528538
1 Timeworx.io (TIX) إلى ETB
Br0.59298283
1 Timeworx.io (TIX) إلى KES
KSh0.52779518
1 Timeworx.io (TIX) إلى JOD
د.أ0.002897683
1 Timeworx.io (TIX) إلى PLN
0.01479494
1 Timeworx.io (TIX) إلى RON
лв0.01769671
1 Timeworx.io (TIX) إلى SEK
kr0.03829519
1 Timeworx.io (TIX) إلى BGN
лв0.00678442
1 Timeworx.io (TIX) إلى HUF
Ft1.35148916
1 Timeworx.io (TIX) إلى CZK
0.08443742
1 Timeworx.io (TIX) إلى KWD
د.ك0.001246535
1 Timeworx.io (TIX) إلى ILS
0.0134871
1 Timeworx.io (TIX) إلى BOB
Bs0.0282003
1 Timeworx.io (TIX) إلى AZN
0.0069479
1 Timeworx.io (TIX) إلى TJS
SM0.03804997
1 Timeworx.io (TIX) إلى GEL
0.01111664
1 Timeworx.io (TIX) إلى AOA
Kz3.74610333
1 Timeworx.io (TIX) إلى BHD
.د.ب0.001536712
1 Timeworx.io (TIX) إلى BMD
$0.004087
1 Timeworx.io (TIX) إلى DKK
kr0.02599332
1 Timeworx.io (TIX) إلى HNL
L0.10687505
1 Timeworx.io (TIX) إلى MUR
0.18518197
1 Timeworx.io (TIX) إلى NAD
$0.07041901
1 Timeworx.io (TIX) إلى NOK
kr0.04066565
1 Timeworx.io (TIX) إلى NZD
$0.00698877
1 Timeworx.io (TIX) إلى PAB
B/.0.004087
1 Timeworx.io (TIX) إلى PGK
K0.01736975
1 Timeworx.io (TIX) إلى QAR
ر.ق0.01487668
1 Timeworx.io (TIX) إلى RSD
дин.0.40775999
1 Timeworx.io (TIX) إلى UZS
soʻm49.24095253
1 Timeworx.io (TIX) إلى ALL
L0.33672793
1 Timeworx.io (TIX) إلى ANG
ƒ0.00731573
1 Timeworx.io (TIX) إلى AWG
ƒ0.0073566
1 Timeworx.io (TIX) إلى BBD
$0.008174
1 Timeworx.io (TIX) إلى BAM
KM0.00678442
1 Timeworx.io (TIX) إلى BIF
Fr12.019867
1 Timeworx.io (TIX) إلى BND
$0.00523136
1 Timeworx.io (TIX) إلى BSD
$0.004087
1 Timeworx.io (TIX) إلى JMD
$0.65620872
1 Timeworx.io (TIX) إلى KHR
16.41363722
1 Timeworx.io (TIX) إلى KMF
Fr1.712453
1 Timeworx.io (TIX) إلى LAK
88.84782431
1 Timeworx.io (TIX) إلى LKR
Rs1.23582706
1 Timeworx.io (TIX) إلى MDL
L0.06841638
1 Timeworx.io (TIX) إلى MGA
Ar18.24551236
1 Timeworx.io (TIX) إلى MOP
P0.03273687
1 Timeworx.io (TIX) إلى MVR
0.0625311
1 Timeworx.io (TIX) إلى MWK
MK7.09548157
1 Timeworx.io (TIX) إلى MZN
MT0.2611593
1 Timeworx.io (TIX) إلى NPR
Rs0.5811714
1 Timeworx.io (TIX) إلى PYG
28.780654
1 Timeworx.io (TIX) إلى RWF
Fr5.913889
1 Timeworx.io (TIX) إلى SBD
$0.03367688
1 Timeworx.io (TIX) إلى SCR
0.05975194
1 Timeworx.io (TIX) إلى SRD
$0.1557147
1 Timeworx.io (TIX) إلى SVC
$0.03572038
1 Timeworx.io (TIX) إلى SZL
L0.07037814
1 Timeworx.io (TIX) إلى TMT
m0.0143045
1 Timeworx.io (TIX) إلى TND
د.ت0.011901344
1 Timeworx.io (TIX) إلى TTD
$0.02766899
1 Timeworx.io (TIX) إلى UGX
Sh14.14102
1 Timeworx.io (TIX) إلى XAF
Fr2.280546
1 Timeworx.io (TIX) إلى XCD
$0.0110349
1 Timeworx.io (TIX) إلى XOF
Fr2.280546
1 Timeworx.io (TIX) إلى XPF
Fr0.412787
1 Timeworx.io (TIX) إلى BWP
P0.05427536
1 Timeworx.io (TIX) إلى BZD
$0.00821487
1 Timeworx.io (TIX) إلى CVE
$0.38381017
1 Timeworx.io (TIX) إلى DJF
Fr0.727486
1 Timeworx.io (TIX) إلى DOP
$0.2558462
1 Timeworx.io (TIX) إلى DZD
د.ج0.52918476
1 Timeworx.io (TIX) إلى FJD
$0.00919575
1 Timeworx.io (TIX) إلى GNF
Fr35.536465
1 Timeworx.io (TIX) إلى GTQ
Q0.03130642
1 Timeworx.io (TIX) إلى GYD
$0.85463257
1 Timeworx.io (TIX) إلى ISK
kr0.49044

Timeworx.io المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Timeworx.io، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Timeworx.io الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Timeworx.io

كم يساوي Timeworx.io (TIX) اليوم؟
سعر TIX المباشر في USD هو USD 0.004087، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TIX إلى USD الحالي؟
سعر TIX إلى USD الحالي هو $ 0.004087. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Timeworx.io ؟
القيمة السوقية لعملة TIX هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TIX؟
العرض المتداول لتوكن TIX هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TIX؟
حقق TIX سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TIX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TIX.
ما هو حجم تداول TIX؟
حجم تداول TIX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 23.69K USD.
هل سترتفع TIX هذا العام؟
قد يرتفع TIX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TIX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:22:31 (UTC+8)

تحديثات Timeworx.io (TIX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

أهم الأخبار

عائدات مارجين العقود الآجلة MEXC: الفرص والتحديات لتحقيق دخل مزدوج من التداول

October 3, 2025

تجارة أذكى، بدون رسوم: كيف تعمل أوامر MEXC المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تغيير اللعبة

October 3, 2025

GameFi 2.0: لماذا ستحدد اقتصاديات الرموز مستقبل ألعاب البلوكتشين

October 3, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TIX إلى USD

المبلغ

TIX
TIX
USD
USD

1 TIX = 0.004087 USD

تداول TIX

/USDTTIX
$0.004087
$0.004087$0.004087
+0.98%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة